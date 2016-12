¢51.771,84 la multa por conducir un automóvil en la playa

Este año 29 personas han tenido que pagar ese monto al recibir una multa por conducir un automóvil en alguna de las playas del país.

La Policía de Tránsito hace un llamado a los ciudadanos que van a vacacionar en estas fechas para que no se incumplan esta ley.

“El mayor problema con conducir motocicletas, cuadraciclos o carros en la playa no es el monto de la sanción, sino las eventuales tragedias que podría generar esta infracción, pues en las playas hay muchas personas, en cuenta niños y adultos mayores jugando en la arena, tomando el sol acostados, incluso dormidos y la circulación de automotores es prohibido como peligroso” detalló el Comisario Mario Calderón, Director de la Policía de Tránsito.

Calderón aclaró que en el caso de vehículos de emergencia está ley no aplica y afirmó que habrán oficiales haciendo rondas en las playas. Para denunciar esta situación se puede llamar al 9-1-1 y solicitar la presencia de oficiales y así reducir riesgos y sacar al infractor de la arena.

El Comisario agregó que al viajar todos los ocupantes deben utilizar el cinturón de seguridad. Asimismo, solicitó que no se recargue el automotor con exceso de equipaje, para no generar inestabilidad del vehículo.

Otro consejo que dio fue dormir bien la noche anterior al paseo, para que tanto el conductor como sus acompañantes estén bien descasados y el conductor no se duerma al volante y el acompañante colabore conversando con el conductor.

Agregó que se debe revisar el estado mecánico y eléctrico del vehículo y las llantas, lo mismo que el nivel de aceite, pues las exigencias de un vehículo son diferentes en ciudades congestionadas, aunque con distancias cortas, que en desplazamientos de decenas o cientos de kilómetros, a velocidades altas, en pendientes que exigen más potencia, en condiciones de lluvia, etc.

Para los peatones, recomendó caminar por las aceras, con ropa clara o reflectante de la luz o encendiendo la luz del teléfono celular, cuando salen de noche.

“En estas épocas las playas y sitios de turismo de montaña se llenan de gente, a veces las aceras son insuficientes y las personas se tiran a la calle, eso es un problema. Tampoco es un secreto que en esas zonas muchas veces no hay aceras. En ambos casos, lo ideal es, entonces, caminar de frente al tránsito. De igual forma, el consejo en cuanto al alcohol no es solo para conductores sino para peatones, que salen de fiesta en las noches y cometen imprudencias a su regreso, debido a su estado etílico. No son raros los atropellos de peatones bajo los efectos del alcohol”, finalizó Calderón.

Quienes tomen prestadas o alquilen bicicletas en hoteles o negocios dedicados a esta actividad, se les recuerda que deben usar casco, ropa reflectante de la luz y una luz en la bicicleta, para las noches.