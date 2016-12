Una alerta falsa le cuesta al Cuerpo de Bomberos hasta ¢2 millones

Las alertas falsas, justificadas en el Día de los Inocentes, le cuestan muy caro al país. No solo envidad humanas que no se pueden atender, sino en plano económico.

En promedio, el Cuerpo de Bomberos llega unas 238 veces a lugares en los que realmente no existe una emergencia.

Por ejemplo, cuando existe una llamada por un supuesto incendio en un hospital, la institución destina 2 millones de colones que no serán utilizados para una emergencia, sino por una falsa alarma.

Luis Salas, Director de Operaciones del Cuerpo de Bomberos, amplía:

No solamente hay llamadas de alertas falsas. Sino de otros que al ver humo, reportan la alerta, pero al darse cuenta que no era emergencia, no avisan:

Una llamada por incendio en un charral, le cuesta al cuerpo de Bomberos unos 400 mil colones.

