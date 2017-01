MOPT sugiere uso del tren por cierre del Virilla en la General Cañas

El puente Virilla de la carretera General Cañas estará cerrado entre las 9 am de este jueves 12 y las 9 am del viernes 13 de enero, por lo que el MOPT recomienda a los usuarios valorar el tren como una alternativa para sus diferentes destinos.

Los que viajan de Rio Segundo, San Joaquín, Heredia y Belén no tendrán problemas el jueves antes de las 9 am pero el viernes si.

A partir de las 9am del jueves, cuando se cierre el puente hacia San José, el INCOFER dispone de siete salidas desde Río Segundo, iniciando a las 9:20 am y finalizando a la 1:20 pm. Todos estos servicios pasan por San Joaquín y Heredia, minutos más tarde.



En Heredia hay viajes a las 8 am y a las 8:30, dos horarios muy cercanos a la hora de cierre del puente.

Por su parte en Belén hay salidas a las 8:15 am, 8:45 am y 9:45 am, además, hay viajes a las 10:45 am y 11:45 am.