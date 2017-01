Horarios de jueves por la tarde por cierre de la platina

Las autoridades del INCOFER solicitaron a la población utilizar el tren como alternativa ante el cierre del puente de la “Platina”.

A partir del cierre del puente hacia San José, disponen de salidas desde Río Segundo, que iniciaron a las 9:20 am y se mantendrán esta tarde a la 1:20 p.m, 2:05 p.m, 2:50 p.m y 6:25 p.m

Todos estos servicios pasan por San Joaquín y Heredia, minutos más tarde.

Además para esta tarde se reanudan los viajes desde San Joaquín a la Estación del Atlántico, con horarios a las 5:55 pm, 6:35 p.m, 6:45 p.m, 7:15 p.m y 7.45 p.m.

En el caso de la ruta Estación del Pacífico-Belén hay dos viajes a las 4:12 p.m y 5:39 p.m.

Para el viernes, cuando el puente amanezca cerrado, se dispondrá de un viaje desde Río Segundo a las 5:50 am y dos desde San Joaquín a las 6 am y a las 6:45 am.

En el caso de Heredia, con más demanda, se tendrá un viaje cada 30 minutos a partir de las 6 am y hasta las 8:30 am, además de una salida adicional a las 7:10 am, como es costumbre, aclaró el funcionario.

Belén iniciará a las 5:57 am y tendrá, contando esta salida, 5 viajes en los horarios regulares, antes de las 9 am, cuando se reabra el puente, a más tardar.

