Costa Rica demanda nuevamente a Nicaragua por presencia militar en Calero

Nuestro país presentó otro caso ante la Corte Internacional de Justicia, debido al establecimiento de un campamento militar nicaragüense Isla Portillos, territorio que se declaró como costarricense en la sentencia de diciembre de 2015.

Costa Rica también pidió delimitar una barra de arena que separe la Laguna Los Portillos, del territorio costarricense.



El canciller Manuel González, manifestó que “a raíz de cambios en la costa caribeña a lo largo de varias décadas, la Corte señaló que no se determinaba una delimitación más precisa de la situación fronteriza de ese punto.



Según la cancillería, Nicaragua, aprovechando esta situación, ubicó un campamento militar en la playa costarricense, que obliga a Costa Rica, una vez más, a acudir a la Corte,



González señaló que esta decisión no se ha tomado a la ligera.





Costa Rica considera que si se delimita una barra de arena, el territorio preciso de cada país en este nuevo punto de discusión quedará definido y no cabrá ninguna excusa por parte de Nicaragua sobre el posicionamiento de militares en esa zona.El canciller indicó que con el fin de no atrasar el caso de la delimitación marítima iniciado en 2014, se le ha pedido a la Corte acumular ambos casos, de forma tal que, todos los asuntos se resuelvan en una misma sentencia.El Embajador de Costa Rica en Países Bajos, Sergio Ugalde, y quién presentó el caso ante el Secretario de la Corte Internacional de Justicia, señaló que Costa Rica no espera que haya ningún atraso significativo, y que los casos, podrían estar definidos este mismo año.