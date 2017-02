La Cámara Empresarial Costa Rica - Estados Unidos advierte de presuntas pérdidas por atraso de nombramiento en la SUTEL

Las operaciones del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones y una Licitación Pública Internacional de bandas del espectro radioeléctrico corren riesgo por el atraso en el nombramiento del reemplazo de Maryleana Méndez.

Méndez Jiménez finalizó su periodo en enero pasado.



La Cámara de Empresarios Costa Rica-Estados Unidos, AmCham, externó su preocupación por la falta de nombramiento en la SUTEL y pidió a la Asamblea Legislativa nombrar al nuevo miembro del Consejo de la SUTEL.



AmCham considera que el nombramiento daría continuidad al proceso de licitación y ello nueva inversión extranjera directa para ampliar los servicios del espectro radioeléctrico que hoy brinda el mercado de telecomunicaciones del país.



El presidente de AmCham, Dennis Whitelaw, dijo que “esta licitación proveerá de millones de dólares al Fondo Nacional de Telecomunicaciones para ejecutar proyectos que aseguren la universalidad y solidaridad del servicio de telecomunicaciones.



Whitelaw agregó que ello es fundamental para la competitividad del país, en un momento en que debemos de proyectarnos y darnos a conocer como un destino atractivo para futuras inversiones extranjeras.



El 15 de diciembre de 2015, el Poder Ejecutivo ordenó a la SUTEL iniciar la licitación pública para otorgar diversas bandas de espectro radioeléctrico con el objetivo de prestar servicios de telecomunicaciones móviles.



En cumplimiento de esa orden, la SUTEL inició el procedimiento concursal con la consulta del borrador y la posterior publicación del cartel de una Licitación Pública Internacional que actualmente se encuentra en estudio ante la Contraloría General de la República.



Sin embargo, dicha licitación corre riesgo de suspenderse por la posibilidad de que el Consejo de la SUTEL suspenda operaciones a partir de febrero del 2017 debido a que la ARESEP no ha designado al nuevo miembro de la SUTEL.



La ARESEP ejecutó un procedimiento de selección para designar a la persona que sustituirá a la señora Méndez Jiménez.



No obstante, a hoy esa Autoridad no ha elegido a la persona idónea entre las tres personas que alcanzaron la etapa final del procedimiento de selección.