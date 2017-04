Privado de Libertad corta brazalete y se escapa.

El sujeto fue capturado horas después, sin embargo queda al descubierto la vulnerabilidad del sistema.

La tarde del viernes se ha informado sobre el intento de huida de in privado de libertad que contaba con una condición de libertad especial. El sujeto de apellido Venegas seria uno de los beneficiados con la colocación de tobilleras.



Recordamos que las tobilleras se le colocaron a 137 privados de libertad hace algunos meses, tras la decisión de un Juez y el Ministerio de Justicia no decide ni recomienda a quién se le coloca el dispositivo. La Ley únicamente obliga a la institución a darle seguimiento y vigilancia.



Gracias a estos sistemas de vigilancia fue que el Ministerio logro detectar que Venegas habría cortado el brazalete este jueves alrededor de las 11:39 de la noche, los oficiales a cargo realizaron las llamadas correspondientes al sujeto y al no haber respuesta continuaron a solicitar la búsqueda del mismo.



Ya la Fuerza Pública logro dar con el sujeto quien se puso a las órdenes del Juzgado de Ejecución de San José para que proceda como corresponde.



Este hombre era vecino de San Miguel de Desamparados y descuenta una condena de cinco años de prisión por el delito de robo agravado