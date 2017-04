Diputado Rafael Ortiz asegura que pagará a tiempo la inscripción de su precandidatura

El Tribunal Supremo de Elecciones tiene en sus manos desde febrero, un recurso electoral presentado por el legislador socialcristiano en contra del alto costo de la precandidatura.

El recurso fue declarado a su favor parcialmente, en el sentido de que no deberá cancelar 40 millones, sino 35 millones de colones.



De acuerdo con el legislador, el plazo vence el próximo martes, y se pagará el monto en el plazo estipulado. Aunque prefirió no ahondar sobre el origen del dinero.



Una de las críticas del candidato, es que dentro de la justificación que brinda el partido para cobrar ese monto, se contemplan gastos que no son de la convención como tal.

