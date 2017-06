Los 10 mandamientos de la sostenibilidad

Junio es el mes del Medio Ambiente, por lo que hay que generar sostenibilidad y buenas prácticas de conservación de la naturaleza.

1. Cuide el agua:El agua es el componente más abundante del planeta, sin embargo, del 100% solo el 1% es agua dulce para el consumo humano. Debemos ser responsables de cuidar este recurso, por eso:



• Cuando lave el vehículo utilice un balde en lugar de manguera.

• Tome duchas cortas, cada minuto menos de ducha puede ahorrarle hasta 45 litros.

• Cierre la llave de agua al cepillarse los dientes, al lavar los platos o la ropa.



2. Economice energía eléctrica: Ahorrar electricidad y reducir la factura es posible por medio de pequeños cambios:



• Reemplace los bombillos regulares por luz compacta fluorescente.

• Use menos agua caliente en la ducha.

• Evite consumo fantasma de electricidad al desconectar lo que no esté utilizando.



3. Generá menos desechos: La primera parte del ciclo del reciclaje es el Repensar, compre de forma responsable y piense antes de comprar como dispondrá del empaque del producto.



4. Utilizá envases reciclables: Reduzca al máximo el consumo de todo lo desechable y prefiera siempre lo reciclable.



5. Utilice productos biodegradables: Al momento de la compra, prefiera productos responsables con el ambiente y evite al máximo los productos con insumos químicos.



6. Utilice bolsas de tela: Únase al cambio y diga no a las bolsas de plástico. Cada vez que vaya de compras porte sus bolsas de tela y reutilícelas.



7. Use menos papel: Aproveche la tecnología y utilice menos papel en su hogar u oficina.



8. Utilice medios de transporte alternativo: Comparta los viajes en automóvil, o aproveche el transporte público, esto ayuda a eliminar emisiones de gases contaminantes.