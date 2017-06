SENASA ha recibido más de 80 denuncias por maltrato animal que quedarán fuera de la ley

La ley de maltrato animal aun no ha sido publicada en la Gaceta, por lo que de momento no está en vigencia. Esto hace que las denuncias que se reciban no puedan ser procesadas legalmente.

El director ejecutivo del Senasa, Bernardo Jaén, dijo que desde que se firmó la ley han recibido 80 denuncias.





El vocero de Senasa asegura que este es el numero normal de denuncias que se recibía antes de que se firmara la ley, por lo que no se puede decir que haya tenido ningún efecto.El vocero además confirmó que las denuncias que se reciban antes de que entre en vigencia la ley no quedan cubiertas por la ley, dado que esta no es retroactiva.

