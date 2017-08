Mueren dos oficiales a manos de criminales y otros dos se encuentran graves

En diferentes incidentes dados durante la madrugada del sábado, dos oficiales de la Fuerza Pública murieron en el cumplimiento de su deber.

El primer incidente se registró en San Ramón de Alajuela, donde un policía motorizado de nombre Alfonso López López colisionó contra un vehículo particular, lo que le provocó la muerte al oficial, quien tenía 49 años de edad.





En este mismo hecho resultó herida la oficial, Jacqueline Lobo Umaña quien debió ser trasladada de emergencia al Hospital de San Ramón y de ahí al Hospital México.



El conductor del vehículo involucrado en este hecho, un hombre de apellido González, mismo que se encuentra detenido.

El segundo incidente se presentó con el ingreso de un reporte del robo de un contenedor en calle Lázaro camino a Aventuras Zurquí, en San Isidro de Heredia, lo que origina la movilización de varios oficiales.



En el lugar, varios individuos dispararon contra los oficiales, resultando herido de bala en el cuello el oficial Oscar Ramírez Vindas, quien murió en el sitio, mientras que su compañero, de nombre Leonel Jiménez Araya, fue trasladado al Hospital de Heredia con una herida en la mandíbula.



En el lugar la Fuerza Pública detuvo a dos sujetos, quienes fueron puestos a la orden de las autoridades judiciales.

El Ministerio de Seguridad Publica ha dado a conocer que el oficial Alfonso López López, caído en el cumplimiento del deber en San Ramón, será velado este sabado en Curime de Nicoya, Guanacaste, mientras que las honras fúnebres tendrán lugar el domingo a las 9 a.m en la iglesia de la localidad de Caimital, también de Nicoya, para luego ser sepultado en el cementerio local.



En el caso del oficial Oscar Alexander Ramírez Vindas, tentativamente las honras fúnebres se estarían efectuando el domingo a las 9 a.m en la Iglesia de San Isidro de Heredia. Luego será sepultado en el cementerio de la localidad.