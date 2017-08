Flory Villalobos, el rostro de una mamá taxista que no conoce de miedos

Ella es Flory Villalobos. Una taxista que da la cara por su trabajo, trata bien a sus clientes, y le gusta salir de su casa para ganarse su comida.

No es para menos, ese fue el ejemplo que le dio a sus hijos toda su vida, al ser mamá y papá a la vez.



Con un pantalón de vestir, una blusa blanca, su pelo amarrado, pero con una notable sonrisa durante nuestro viaje, dice que no le tiene miedo a los retos, ni mucho menos al machismo.



A sus 65 años dice estar satisfecha por la educación y los valores que transmitió a sus tres hijos. Y es que su camino no ha sido fácil.



Le tocó criarlos sola, a punta de esfuerzo en una cocina de una soda josefina. Ahora, sigue dando el ejemplo al volante.



Nació en Miramar de Puntarenas, pero tiene décadas de vivir en Montufar.



Doña Flory Villalobos, es una definición más del amor de madre.