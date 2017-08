Terminal de Paquera presenta daños importantes y retrasos en sus servicios

Ayer en horas de la noche el Ferry de Paquera chocó contra la rampa que permite el atraque del Ferry en esta localidad.

Tras lo ocurrido el Ministerio de Obras Publicas (MOPT) desplazó este miércoles un equipo especializado para realizar las valoraciones de los daños en las infraestructuras afectadas. Así como el tiempo estimado de reparación, ya que hasta el momento el servicio se encuentra suspendido.



La División Marítimo Portuaria, indican que la rampa que permite el atraque, embarque y desembarque, se volcó, pero se tiene conocimiento que otras de las estructuras aledañas fundamentales para la operación segura del ferry, también presentan afectación como consecuencia del impacto, especialmente el denominado duque de izaje, que permite subir y bajar la rampa.



Con esta situación la única forma de llegar a la zona de la península es utilizando el ferry de Playa Naranjo; cuyos horarios son:



Puntarenas Playa Naranjo

06:30 am 08:00 am

10:00 am 12:30 pm

02:30 pm 04:30 pm

7:00 pm 8:30 pm

Vea también: La ropa y las flores lideraron las ventas del día de la madre, pero los comercios se quejan de una caída