Teletrabajo no es reconocido legalmente, pero los ticos son más felices

La nueva Reforma Laboral no tomó en cuenta el teletrabajo dentro de las regulaciones, sin embargo los empleadores están realizando sus propias normas ya que identifican empleados más eficientes y felices trabajando fuera de una oficina.

En los últimos años el teletrabajo se ha convertido en una excelente opción para las empresas transnacionales, pero también diversas instituciones gubernamentales han optado por este método de trabajo.



El trabajo remoto le permite a los empleados, trabajar por resultados, por lo que al no verse obligados a cumplir un horario se han convertido en profesionales más eficientes, así lo ha explicado el experto en Derecho Laboral, el Lic. Juan José Cheng, de Nassar Abogados.



A pesar del éxito del trabajo a distancia, la reforma procesal laboral no lo contempla.



Aunque en Costa Rica no se han realizado estudios en cuanto a la efectividad de este tipo de trabajo, si se ha identificado que en el sector Gobierno y transnacionales ha sido una buena opción.



Con el trabajo a distancia los patronos también se ven beneficiados ya que han logrados reducir sus recibos de electricidad, los espacios de trabajo o alquileres, así como los riesgos de incapacidad por estrés o resfríos.