Visitas a Casa Presidencial y "favores" a políticos, figuran entre las acusaciones contra Juan Carlos Bolaños

Este polémico audio en el que se escucha al importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños y al ex directivo del BCR, Guillermo Quesada, planear un supuesto fraude contra el Banco de Costa Rica, fue solo el inicio del más reciente capítulo sobre el denominado caso del cementazo.

Desde el inicio de la comparecencia las dudas saltaron, dado que Bolaños dejó plantados a los legisladores bajó la justificación de un médico privado, en el que se argumentaba una gastritis crónica



El presidente de la Comisión que lleva esta investigación Ronny Monge, fue claro en que la justificación no era válida, y amenazaron con enviar a la Fuerza Pública, si el empresario no se prestaba por su cuenta.



Una vez en la sala las acusaciones de los diputados no se hicieron esperar. Uno de los primero en encarar a Bolaños fue el presidente de la comisión que cuestionó las múltiples visitas que este empresario tuvo en Casa Presidencial.



El diputado Ottón Solís señaló los motivos que tuvo Bolaños para estas visitas



Solís también cuestionó al empresario por regalar o facilitar viajes aéreos a políticos, en pago de favor, en hangar 5 del Tobías Bolaños y del que según el diputado existe otro audio.



Bolaños dijo que no se acordaba de cuántos contratos tiene con el Estado, ante la pregunta de la diputada Patricia Mora sobre los supuestos contratos que mantiene con la Comisión Nacional de Emergencias.